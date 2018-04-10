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Праздничная пасхальная программа пройдет в клубе общения для старшего поколения
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Праздничная пасхальная программа пройдет в клубе общения для старшего поколения 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
12 апреля в фойе малого зала центра культуры и искусства «Меридиан» пройдет праздничная пасхальная программа. Для гостей подготовлены мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и народным песням, а также дегустация пасхальных блюд.
Начиная с 15:30 запланирована обширная полуторачасовая программа: музыкально-поэтическая программа постоянных участников «Горницы» и мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству, разучивание русских народных песен, а также чаепитие и дегустация праздничных блюд от радушных хозяек.
Стоит отметить, что ретро-клуб «Горница», который создан в рамках проекта «Поколение 50+», за время своего существования он успел стать популярным среди жителей Юго-Западного округа. Встречи в клубе носят неформальный характер и рассчитаны тех, кому за 50. Более подробная информация о мероприятиях, проводимых клубом «Горница» и условиях участия в них представлена на сайте ЦКИ «Меридиан».
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