Россию в Барселоне будет представлять солистка из Искитима

Юная солистка из Искитимского района Дарья Шпедт стала обладателем гран-при Международного фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества «Сила искусства», который проходил с 6 по 8 апреля. В нынешнем году награда победителю — путевка на VII международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Costa Del Arte», который пройдет в Барселоне с 29 июня по 6 июля 2018 года.

Искитимский район представляли вокалисты образцовой детской эстрадной студии «Шарм» Центра развития культуры района под управлением Марины Арнбрехт. Они выступали в номинации «Эстрадный вокал».

Стоит отметить, что в начале апреля воспитанницы Марины Арнбрехт уже завоевали два гран-при другого Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Наше время», который проходил в Новосибирске. Одной награды удостоено трио «Премьера», в составе которого выступает Дарья Шпедт, вторую награду девушка получила за сольное исполнение.

О поездке в Испанию солистка из Искитимского района мечтала давно, к этой победе шла все годы занятий в студии. В свое время родители настояли на углубленном изучении иностранного языка, сейчас она благодарна им за это, ведь для фестиваля выбрала песни на английском языке. «Самое сложное в подготовке к конкурсу — выбор репертуара, — добавляет руководитель студии Марина Арнбрехт. — От него зависит половина успеха. Важно найти такую песню, чтобы можно было показать полную мощь голоса, его диапазон. На русском языке мало таких произведений, а те, что есть, постоянно звучат на подобных мероприятиях, причем нередко у нескольких конкурсантов».

Дарья Шпедт выступает с Ангелиной Гусельниковой, Татьяной Варванской и сольно. Девочки не представляют себе жизнь без творчества и выступлений. Занятия вокалом для них — это не только увлечение, но и труд — ежедневный, упорный.

«Когда человек чем-то занимается, он успевает больше, чем человек, который сидит дома и ничего не делает, — уверена Дарья. — Для нас это такой образ жизни».