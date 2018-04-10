В Калининграде провели «экстремальную» благотворительную акцию

Мой Калининград. В Калининграде 8 апреля состоялась «экстремальная благотворительная акция» в рамках ежегодного благотворительного марафона «Ты Нам Нужен!»

Местом встречи экстремалов стала набережная Верхнего озера. Праздник начался с показательного выступления команды KoenigSlack (Слэклайн в Калининграде). Ребята разогрели публику воздушными трюками на стропе. Во время выступления стартовала благотворительная беспроигрышная викторина. Собранные средства по итогам акции переданы в фонд благотворительного марафона.

Главный приз достался 13-летней участнице викторины — прогулка по набережной на собачьей упряжке, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 10 апреля 2018 года, в пресс-службе городской администрации.

Экстремальный мастер-класс в рамках дня добра и смеха провели спортсмены в дисциплинах BMX и MTB. На улицу из скейт-вело парка выкатили рампу, а ребята показали трюки на велосипедах в полете над препятствием. Зрители наградили участников мастер-класса аплодисментами, а экстремалы в ответ провели обучающий урок для детей.

Еще одним подарком для самых маленьких гостей праздника стал детский аквагрим — всем желающим на лицах рисовались забавные рисунки. Дети сами выбирали, кем они хотят стать, а специалисты воплощали задуманное в жизнь.

В завершении праздника команда KoenigSlack под руководством Дмитрия Шнырика провела финальный обучающий урок по слэклайну. Гостям продемонстрировали базовые трюки, рассказали о том, из чего состоит обучение по направлению и сколько времени потребуется обычному человеку, чтобы научиться делать такие же трюки, стоя на стропе. И под финал — экстремальный триклайн от калининградских спортсменов, парные прыжки и показательная шоу — программа.