Рихард Зорге: неизвестный герой СССР

Осенью 1941 года в Токио был арестован, а через три года казнен советский разведчик Рихард Зорге. В течении 20 лет после его смерти СССР не признавал его своим шпионом. И только Никита Хрущев незадолго до своей отставки решил посмертно наградить суперагента.

Неизвестный герой

В течении 20 лет после смерти Рихарда Зорге Советский Союз не признавал его своим агентом. Более того, в СССР о советском разведчике, тогда еще без нынешней приставки легендарный, до 60-x годов вообще мало кто слышал. Забвение пало после выхода на экраны фильма «Кто вы, доктор Зорге?» француза Ива Чампи . Хрущев, посмотрев эту ленту, заинтересовался личностью Зорге и приказал поднять архивные материалы, касающиеся его деятельности. Хрущев даже вознамерился посмертно пожаловать Зорге Звезду Героя, но сделать этого не успел, поскольку был отстранен в 64-м году от власти. Впрочем, награда недолго искала своего героя — в том же году о Рихарде Зорге вышел большой материал в «Правде», а буквально через месяц после отставки Хрущева вышел указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза.

Немецкий солдат

В Первую мировую войну, задолго до переезда в Москву, будущий советский разведчик сражался на стороне Германии. Зорге ушел на фронт добровольцем и даже получил за свою службу Железный крест второй степени. Впрочем сама служба на фронте была недолгой — в 1917 году он был тяжело ранен осколками снаряда и три дня провисел на колючей проволоке. В госпитале перебитую ногу хотели ампутировать, но оперировавший Зорге врач спас ситуацию. И все же ранение дало о себе знать — после операции нога стала на три сантиметра короче и всю оставшуюся жизнь Зорге хромал.

Потомственный марксист

Война перемолола Рихарда Зорге не только физически, но и идеологически. В госпитале он сошелся, благодаря стараниям ухаживающей за ним медсестры, с марксистами и после выписки вступил в компартию Германии. Вряд ли тут имеет смысл ссылаться на наследственность, но стоит отметить, что двоюродный дед Рихарда, Фридрих Зорге, в свое время служил секретарем у Карла Маркса и числился одним из руководителей Первого Интернационала.

Талантливый журналист

Для Зорге журналистская деятельность была, конечно же, в первую очередь, прикрытием для шпионажа, но даже в таком качестве его успехи как корреспондента и аналитика впечатляют. Впрочем, ничего удивительного в том, что многие газеты и журналы публиковали его репортажи и заметки нет, Зорге был всесторонне образован, знал несколько языков и отлично разбирался в международных отношениях и экономике.

Определенную известность в журналистской среде Зорге получил еще в юности, когда жил в Германии. Позже, уже тайно работая на советскую разведку, Зорге удалось получить место корреспондента в Шанхае от крупной берлинской газеты и нескольких американских изданий (для которых он писал под псевдонимом Александра Джонсона). Хорошо зарекомендовав себя в Китае, Рихард Зорге получил направление в Токио, откуда писал для крупной немецкой газеты «Франкфуртер цайтунг», а потом и вовсе дослужился до звания пресс-секретаря немецкого посольства в Японии. Интересно, что только журналистскими заметками и репортажи литературная деятельность не ограничивалась — еще при жизни Рихард Зорге опубликовал три книги, а сидя в японской тюрьме, написал мемуары.

Серцеед

Неслучайно о Рихарде Зорге была снята целая серия шпионских фильмов — он был воплощением канонического киношного спецагента, эдаким советским Джеймсом Бондом . В первую очередь это, конечно, касается любовных романов, которых у него было необычайно много. Так в юности, работая над диссертацией, он «увел» жену у своего научного руководителя, а будучи уже сам женатым на русской девушке Екатерине Максимовой , позволял себе многочисленные любовные интриги. Только по данным японской разведки во время службы в Японии у Зорге было больше тридцати любовниц. В оправдание его можно сказать, что большинство женщин он открыто и тайно использовал в качестве своих информаторов, как например свою любовницу — жену военного атташе Германии в Токио.

Прожигатель жизни

Многочисленные любовницы были лишь одним из многих атрибутов разгульной, если не сказать рок-н-рольной жизни Зорге. Во время службы на Востоке он часто ввязывался в драки, злоупотреблял алкоголем и гонял на своем любимом мотоцикле фирмы Цундап по Токио. Причем последние два пункта он умудрялся совмещать, что однажды чуть не привело к провалу всего всей разведывательной операции в Японии — после одной из многочисленных вечеринок подвыпивший Зорге сел за руль мотоцикла и попал в аварию, имея при себе секретные документы. Несмотря на сломанную челюсть и сотрясение мозга, он все таки умудрился передать бумаги своему напарнику и только после этого позволил увезти себя в операционную.

Проницательный Зорге

Считается, что именно Зорге первым сообщил Москве о готовящемся нападении Германии на Советский Союз. Существует даже версия о том, что он в своем донесении назвал точную дату вторжения, состав вооруженных сил и общую схему военного плана вермахта. На самом деле разведданные были косвенные и точную дату Зорге никогда не называл. Как бы там ни было, партийное руководство к информации Зорге не прислушалось. Сталин, как известно, до последнего не верил в возможность военного столкновения с Германией, да и доверие к Зорге к тому моменту заметно упало, стали даже появляется подозрения о том, что он является двойным агентом. А вот после начала боевых действие, подтвердивших данные Зорге, к добытой им информации стали относиться с должным вниманием — в частности его донесение о том, что фашистская Япония не собирается нападать на СССР позволило военному командованию решиться на переброску сил с Дальнего Востока на помощь Москве.