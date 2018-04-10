«Новое пространство» открыло выставку «Кухня», посвященную книге, которой пока нет

На самом деле выставочный проект художницы Любови Егоровой и писателя, поэта, блогера Александра Гутина посвящен совместному творческому процессу. По задумке организаторов, зашедший на выставку гость оказывается на творческой кухне, где варится, готовится, приготовляется та самая книга. В центре галереи — огромный стол, покрытый белоснежной скатертью, в фарфоровой супнице, должно быть, горячий борщ, слово «борщ», словно пар, улетает вверх по тонкой нитке, привязанной к люстре. В селедочнице — слово «форшмак», в блюдце — бумажные кружочки лимона. Среди нарисованной и настоящей посуды — стопки книг, краски, кисточки, а еще листы с библиографическим списком книг национальной кухни.

Будущая книга хотя и называется «Кухня еврейского местечка, которого больше нет», вовсе не является кулинарной, хотя рецепты там имеются. Это сборник рассказов, написанных на том самом диалекте, который сегодня принято называть «одесским».

"На самом деле, — объясняет автор, — так говорили в любом еврейском местечке или городке, в том числе и там, где вырос я. Рассказы были написаны давно и выложены в Интернет. Их читали, писали отзывы, а потом предложили объединить в книгу. И я задумался. Лейтмотивом многих рассказов является бабушка, а любая бабушка хочет одного — чтобы дети сидели и кушали. Это мечта каждой бабушки, если она нормальная, и поэтому я решил связать эти рассказы рецептами блюд из еврейской кухни".

Книга выйдет совсем уже скоро, а пока иллюстрации Любови Егоровой и тексты Александра Гутина — главные экспонаты выставки.

"У мамы схватило сердце и доктор Шварц пришел лечить ее по линии горполиклиники. Но получилось, что он пришел за мамино сердце, а получил Фирочкино…", а на картине мы видим влюбленных на фоне огромной, словно закатное солнце, тарелки с борщом. Или еще: «И поверьте мне, этот бульон поднимает на ноги даже такого человека, как Муля Бендецкий, а это практически невозможно! И что, вы мне будете говорить за какие-то другие лекарства?!»

На первом плане картины мы видим нагло развалившуюся ощипанную курицу в окружении морковки, двух очищенных картофелин и репчатого лука, и где-то вдалеке бурно жестикулирующие Муля и его жена. И вот еще одна иллюстрация: из кастрюли валит пар, превращается в облака. По этим облакам, как по лестнице, важно ступает Люсик, который регулярно, раз в месяц, уходит от своей жены Брохи. Надо ли говорить, что каждый рассказ заканчивается подробным рецептом: куриного бульона, борща, кугеля с яблоками, форшмака… Красочные же, сочные работы Любови Егоровой напоминают лубочные картинки и, кажется, звучат с той же интонацией, что и многочисленные истории из жизни еврейского местечка.

Выставка открылась. В первый ее день авторы принимали поздравления, Александр Гутин читал рассказы, после чего все мирно разошлись. В дальнейшем же на «Кухне» ожидаются посиделки. 11 и 14 апреля с Александром Гутиным, а 18 апреля с Любовью Егоровой.