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Для гостей «Горницы» подготовили праздничную пасхальную программу
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Для гостей «Горницы» подготовили праздничную пасхальную программу 

Управа района Черемушки 2 часа назад
Фото: Управа района Черемушки
12 апреля в фойе малого зала центра культуры и искусства «Меридиан» каждый сможет принять участие в мастер-классе по декоративно-прикладному творчеству, поделиться своим музыкально-поэтическим творчеством, разучить народные песни и продегустировать пасхальные блюда.
«Судари и Сударыни! Милости просим в нашу уютную «Горницу»: здесь можно и песню спеть, и под гармошку сплясать, женщине — показать, какая она хозяюшка да мастерица, мужчине — продемонстрировать свои удальство да мастеровитость», — передают организаторы.
Напомним, ретро-клуб «Горница» создан в рамках проекта «Поколение 50+» и за время своего существования он успел стать популярным среди жителей Юго-Западного округа. Встречи в клубе носят неформальный характер и рассчитаны тех, кому за 50. Более подробная информация о мероприятиях, проводимых клубом «Горница» и условиях участия в них представлена на сайте ЦКИ «Меридиан».
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