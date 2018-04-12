Митинг в честь Дня космонавтики прошел в микрорайоне Гагарина Балашихи 

В нем приняли участие космонавт‐испытатель Сергей Прокопьев, представители совета депутатов Балашихи, ученики школы №24, детской школы искусств №3 и дети, посещающие культурно‐досуговый центр «Спутник».
Участники возложили цветы к бюсту Юрия Гагарина, который был установлен в микрорайоне в 1979 году.
На митинге выступил
космонавт-испытатель
Сергей Прокопьев. Он работает в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке и живет в Балашихе. В 2010 году его отобрали в качестве кандидата в космонавты. Закончив подготовку, он получил квалификацию
космонавта-испытателя
и готовится к полету.
Юрий Гагарин — важнейшая фигура в мировой космонавтике. Простой, деревенский смоленский парень смог достичь космических высот. Трудно переоценить то, что он и генеральный конструктор Сергей Королев сделали 57 лет назад. Нашей молодежи можно только равняться на Юрия Алексеевича. Этот праздник значим в первую очередь для детей
— Сергей Прокопьев,
космонавт-испытатель
День космонавтики ежегодно отмечается в России 12 апреля в честь первого полета человека в космос. В 1961 году Юрий Гагарин на космическом корабле
«Восток-1»
впервые в мире совершил орбитальный полет вокруг Земли, который продлился 108 минут.