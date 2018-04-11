Новую школу в микрорайоне Центр‐2 в Балашихе планируют открыть осенью 2018 года

Об этом сообщил заместитель генерального директора компании‐застройщика «Аврора» Михаил Кайгородов.

Строительство школы в микрорайоне

Центр-2 в Балашихе началось в 2017 году за счет инвестора. Площадь здания составляет более 18 тысяч квадратных метров. На строительство выделено порядка 800 миллионов рублей.

Строительство школы началось в 2017 году. В августе мы планируем получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Администрацией Балашихи поставлена задача, чтобы в сентябре дети уже пошли в школу, поэтому мы сейчас ведем активное строительство этого объекта

— Михаил Кагородов.

Он добавил, что в школе будет располагаться два спортивных зала, игровые комнаты, классы для индивидуальных занятий, на территории оборудуют спортивную площадку с футбольным полем.

По словам руководителя службы технического надзора

компании-застройщика

На 80% выполнены работы по наружным инженерным сетям. Активно ведутся работы по устройству монолита здания и работы по внутренним инженерным сетям

— Андрей Трифонов.

Он добавил, что школа состоит из двух зданий. В административном корпусе идет монтаж металлоконструкций. Во втором здании ведутся работы по возведению монолитного каркаса второго этажа. Работы планируется завершить в мае.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что к 2019 году в городе откроют пять новых школ. В 2018 году, помимо школы в микрорайоне

Центр-2, будет открыта пристройка к школе № 2 на улице Кудаковского. Также будут спроектированы три новые школы в микрорайоне Первомайский, Ольгино и на Леоновском шоссе, две пристройки к школам на улицах Летная и Юннатов. По словам Сергея Юрова, такие меры позволят полностью ликвидировать вторую смену в школах Балашихи к 2020 году.