Новый бассейн в микрорайоне Дзержинского Балашихи открыли для посещения

Бассейн в новом спорткомплексе «Метеор» имени Елены Донской в микрорайоне Дзержинского Балашихи открыли для массового посещения жителей. Об этом сообщила управляющая спорткомплексом Ольга Сергеева.

ФОК в микрорайоне Дзержинского открылся в марте 2018 года. Его застройщиком в рамках госконтракта выступила Росгвардия, после чего ФОК был передан городскому округу. В открытии учреждения приняли участие глава Балашихи Сергей Юров и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов . В комплексе размещены бассейн площадью 25 на 13,5 метров, тренажерный зал, залы аэробики, единоборств, командных видов спорта и другие.

Бассейн в новом спорткомплексе «Метеор» имени Елены Донской в микрорайоне Дзержинского Балашихи открылся для всех желающих. До этого здесь занимались только воспитанники отделения по плаванию. У нас планируется создание бесплатных групп для инвалидов, в рамках акции «Добрый час» — 16 человек будут заниматься четыре раза в неделю. Здесь также будет проводиться сдача норм ГТО. После открытия бассейн вызвал большой ажиотаж среди жителей микрорайона, практически все абонементы распродали

Она добавила, что в ФОКе работают пять специалистов, обучающих детей плаванию.

Мы набираем по 15–20 детей, начиная от новичков, которые пришли на первую тренировку и пока не умеют держаться на воде. В основном это дети, проживающие в микрорайоне Дзержинского. Бассейн привлекателен своей близостью, в огромном микрорайоне его открытия ждали с нетерпением

— Юлия Сухова, тренер по плаванию второй категории.

В ФОКе «Метеор» в микрорайоне Дзержинского Балашихи работают семь бесплатных детских групп по плаванию. Ежедневно в бассейне могут заниматься около 350 человек.