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«Космическая дискотека» соберет измайловцев от мала до велика
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«Космическая дискотека» соберет измайловцев от мала до велика 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В четверг, 12 апреля, юные «космонавты» и «космические пришельцы», проживающие в Измайлове, примут участие в праздничном карнавале и заводной дискотеке.
Галерея «Измайлово» проведет для детей в возрасте от пяти лет, а также их родителей «Космическую дискотеку», посвященную Дню космонавтики.
Праздничная программа начнется с мастер-классов. На них каждый, кто на дискотеку пришел без костюма, сможет изготовить свой скафандр или другие аксессуары космонавта из фольги и других космически ориентированных материалов. Затем «под звездным небом» начнутся зажигательные танцы и конкурсы, а жюри с помощью самих участников мероприятия выберет лучшие костюмы главных героев праздника. Словом будет весело и фантастически интересно.
Вход для детей и взрослых на «Космическую дискотеку» — по билетам в галерею. А вот школьники проходят по карте учащегося бесплатно. Регистрация на сайте.
Начало дискотеки в 17 часов по адресу: Измайловский проезд, д. 4.
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