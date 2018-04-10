«Космическая дискотека» соберет измайловцев от мала до велика

В четверг, 12 апреля, юные «космонавты» и «космические пришельцы», проживающие в Измайлове, примут участие в праздничном карнавале и заводной дискотеке.

Галерея «Измайлово» проведет для детей в возрасте от пяти лет, а также их родителей «Космическую дискотеку», посвященную Дню космонавтики.

Праздничная программа начнется с мастер-классов. На них каждый, кто на дискотеку пришел без костюма, сможет изготовить свой скафандр или другие аксессуары космонавта из фольги и других космически ориентированных материалов. Затем «под звездным небом» начнутся зажигательные танцы и конкурсы, а жюри с помощью самих участников мероприятия выберет лучшие костюмы главных героев праздника. Словом будет весело и фантастически интересно.

Вход для детей и взрослых на «Космическую дискотеку» — по билетам в галерею. А вот школьники проходят по карте учащегося бесплатно. Регистрация на сайте.

Начало дискотеки в 17 часов по адресу: Измайловский проезд, д. 4.