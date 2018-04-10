11 важных вопросов о гигиене мальчиков

Что является нормой при осмотре новорожденного?

Половой член обычно небольшого размера — около 1,5 см. Мочеиспускательный канал должен проходить по длине всего органа и открываться на головке, яички должны быть расположены в мошонке, крайняя плоть подвижна.

Какие размеры должны быть у яичек?

От 6 до 11 мм, причём они могут быть разных размеров — это тоже норма. В первые дни после рождения яички могут увеличиться в размере под действием гормонов. За этим явлением надо просто наблюдать. Если за три недели отек не пройдёт, нужно показать ребёнка врачу.

Может их там вообще не оказаться?

Да, опущение обоих тестикул (яичек) или одного тестикула не всегда происходит к моменту рождения. Особенно, если были проблемы при беременности или малыш родился раньше срока. В таком случае ещё в роддоме врачи диагностируют крипторхизм и ставят ребёнка на контроль. Но обычно в течение полутора месяцев (до года максимум) яички опускаются.

Могут ли они изменить цвет?

Нормальный цвет половых органов ребёнка — розово-красный. Впрочем, гениталии могут стать чуть темнее, реагируя на холод (яички прячутся, мошонка уменьшается). Также после рождения у мальчика может появиться небольшая пигментация: это бывает у каждого десятого младенца и проходит в двухнедельный срок.

Могут ли там быть волосы?

Могут, особенно, если ребёнок недоношенный — тогда все его половые органы покрывает пушок, лануго. Не стоит переживать, через пару месяцев они выпадут.

Правда ли, что крайняя плоть не нужна?

Нет, она выполняет функцию защиты, предотвращая загрязнение и инфицирование полового члена. Под крайней плотью вырабатываются лизоцимы и другие вещества, которые разрушают болезнетворные бактерии.

Нормально ли, когда крайняя плоть не отодвигается?

Да, это физиологическая норма, называемая врождённым фимозом. У 95% мальчиков она есть и самопроизвольно проходит в возрасте от 3 до 14 лет. Родителям не стоит беспокоиться и пытаться отодвинуть ее самостоятельно.

А если на головке члена скапливается белое вещество?

В незначительных количествах это тоже норма. Называется это вещество — смегма, и представляет собой секреты сальных желез, влагу и отмерший эпителий.

Как ухаживать за гениталиями мальчика?

Не стоит пытаться «промыть изнутри», достаточно внешнего ухода: вечернего купания и подмывания малыша раз в три часа (водой или влажными салфетками). Применяйте мыло только в крайних случаях, чтобы не пересушить кожу младенца. И во время использования кремов не наносите его на половой член и яички.

Не вредны ли одноразовые подгузники?

То, что одноразовые подгузники перегревают мошонку мальчиков и ведут к бесплодию, миф. Просто соблюдайте правила гигиены, меняйте подгузник раз в 3-4 часа, устраивайте крохе воздушные ванны.

Когда беспокоиться всё же стоит?

У ребёнка затруднённое или болезненное мочеиспускание;

При мочеиспускании кожа надувается

Головка полового члена покраснела

Появилась отёчность, болезненность пениса

Значительное количество смегмы

Мошонка отекла или покраснела

Мошонка приобрела форму песочных часов (частично отекла)

При крике плаче ребёнка появляется выпячивание в области паховой зоны