В Савелках проводится мастер-класс по оздоровительному цигуну 

19 апреля в 19.00 в корпусе 514а КЦ «Доброволец» познакомит всех желающих с интересной восточной гимнастикой — оздоровительным цигуном.
Довольно простые, но эффективные упражнения цигун способствуют улучшению всех жизненных функций организма, замедлению процесса старения.
Участники занятия получат древние знания по саморегуляции и самоисцелению организма. Мастер-класс проведет Елена Акулова — руководитель клубного направления ГБУ «М КЛУБ» «Оздоровительный цигун», ученица чемпиона мира В. Стерликова. Также пройдут показательные выступления по оздоровительному цигуну. Возраст участников занятий — старше 12 лет.