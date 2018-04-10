В Савелках проводится мастер-класс по оздоровительному цигуну

19 апреля в 19.00 в корпусе 514а КЦ «Доброволец» познакомит всех желающих с интересной восточной гимнастикой — оздоровительным цигуном.

Довольно простые, но эффективные упражнения цигун способствуют улучшению всех жизненных функций организма, замедлению процесса старения.