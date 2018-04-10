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Дошкольники из Кузьминок ознакомились с новыми геометрическими фигурами
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Дошкольники из Кузьминок ознакомились с новыми геометрическими фигурами 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В «Детской академии» библиотеки № 115 района Кузьминки вновь собрались самые активные и любознательные дошколята, чтобы ознакомиться с новыми буквами и звуками, открыть для себя раннее неизвестные геометрические фигуры, а также закрепить материал в игровой форме. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Общаясь и смеясь, ребята запоминали новые сведения и делились ими друг с другом, — рассказал представитель библиотеки.
По его словам, дети остались в восторге от легких и увлекательных занятий, а библиотекари — от общения с ними. (вт)
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