Дошкольники из Кузьминок ознакомились с новыми геометрическими фигурами

В «Детской академии» библиотеки № 115 района Кузьминки вновь собрались самые активные и любознательные дошколята, чтобы ознакомиться с новыми буквами и звуками, открыть для себя раннее неизвестные геометрические фигуры, а также закрепить материал в игровой форме. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Общаясь и смеясь, ребята запоминали новые сведения и делились ими друг с другом, — рассказал представитель библиотеки.

По его словам, дети остались в восторге от легких и увлекательных занятий, а библиотекари — от общения с ними. (вт)