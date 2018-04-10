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Столетие комсомола отметили в Госдуме
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Столетие комсомола отметили в Госдуме 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Государственной Думе состоялось торжественное открытие выставки «Эпоха юности и побед», посвящённой столетию Ленинского комсомола. Организатором экспозиции выступила парламентская фракция КПРФ.
«Этой выставкой мы начинаем празднование столетия образования комсомола. Фотографии молодых комсомольцев, представленные здесь, показывают нам лица великого поколения, которое выиграло войну и восстанавливало разрушенные города. Они продолжают вдохновлять нас на новые победы», — сказал глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, открывая экспозицию.
Он напомнил, что более 90 процентов от общего числа Героев Советского Союза появились в стране в период Великой Отечественной войны.
«Этого высокого звания были удостоены более 11 тысяч человек, из них около 7 тысяч были комсомольцами, а 2 награждены посмертно», — сказал депутат.
Глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин добавил, что подвиги комсомольцев навсегда останутся в памяти россиян.
«Если армия — это школа мужества, то комсомол — это школа подвига, и ратного, и трудового. Мы должны ответить на комсомольские подвиги той же заботой о стране и созидательной работой во благо будущего народов России», — сказал он.
По словам первого зампреда Комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, сегодня в палате вспоминают историю уникальнейшей организации, у которой не было аналогов в мире.
«Судьба многих поколений советских людей тесно связана с Ленинским комсомолом, в котором они состояли. А потому в девяностые годы эта организация не могла исчезнуть бесследно — вместе с возрождением Коммунистической партии был восстановлен и комсомол, который и сегодня остаётся верен коммунизму и, следуя традициям ВЛКСМ, уверенно смотрит в будущее», — сказал парламентарий.
На выставке, которая будет проходить в Госдуме до 13 апреля, представлены информационные планшеты, снабжённые фотографиями, репродукциями картин и факсимиле документов, характеризующих роль Ленинского комсомола в истории России.
Отражена роль комсомольцев в Победе в Гражданской и Великой Отечественной войне, коллективизации, покорении космоса, освоении целины.
Ленинский комсомол был образован 29 октября 1918 года, когда на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи объединились все местные организации в единый Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ).
Съезд утвердил устав союза и основные принципы его программы. В 1924 году РКСМ было присвоено имя Владимира Ленина — РЛКСМ. А в марте 1926 года в связи с образованием Советского Союза комсомол был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи.
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