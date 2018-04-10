Столетие комсомола отметили в Госдуме

«Этой выставкой мы начинаем празднование столетия образования комсомола. Фотографии молодых комсомольцев, представленные здесь, показывают нам лица великого поколения, которое выиграло войну и восстанавливало разрушенные города. Они продолжают вдохновлять нас на новые победы», — сказал глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов , открывая экспозицию.

Он напомнил, что более 90 процентов от общего числа Героев Советского Союза появились в стране в период Великой Отечественной войны.

«Этого высокого звания были удостоены более 11 тысяч человек, из них около 7 тысяч были комсомольцами, а 2 награждены посмертно», — сказал депутат.

Глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин добавил, что подвиги комсомольцев навсегда останутся в памяти россиян.

«Если армия — это школа мужества, то комсомол — это школа подвига, и ратного, и трудового. Мы должны ответить на комсомольские подвиги той же заботой о стране и созидательной работой во благо будущего народов России», — сказал он.

По словам первого зампреда Комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, сегодня в палате вспоминают историю уникальнейшей организации, у которой не было аналогов в мире.

«Судьба многих поколений советских людей тесно связана с Ленинским комсомолом, в котором они состояли. А потому в девяностые годы эта организация не могла исчезнуть бесследно — вместе с возрождением Коммунистической партии был восстановлен и комсомол, который и сегодня остаётся верен коммунизму и, следуя традициям ВЛКСМ, уверенно смотрит в будущее», — сказал парламентарий.

На выставке, которая будет проходить в Госдуме до 13 апреля, представлены информационные планшеты, снабжённые фотографиями, репродукциями картин и факсимиле документов, характеризующих роль Ленинского комсомола в истории России.

Отражена роль комсомольцев в Победе в Гражданской и Великой Отечественной войне, коллективизации, покорении космоса, освоении целины.

Ленинский комсомол был образован 29 октября 1918 года, когда на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи объединились все местные организации в единый Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ).

Съезд утвердил устав союза и основные принципы его программы. В 1924 году РКСМ было присвоено имя Владимира Ленина — РЛКСМ. А в марте 1926 года в связи с образованием Советского Союза комсомол был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи.