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Литературная премия «Русский Букер — 2018» может не состояться
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Литературная премия «Русский Букер — 2018» может не состояться 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил литературный секретарь премии Игорь Шайтанов.
«Процедура премии «Букер-2018» возможна, если мы находим спонсора до середины июня, в противном случае оглашаем, что «Букер» берет паузу. И возобновляем поиск в сентябре-октябре, когда и идут обычно переговоры с новым спонсором (пока не сверстаны бюджеты компаний). В этом году, к сожалению, мы очень поздно получили окончательный ответ от прошлогоднего спонсора, что затруднило переговоры с другими возможными спонсорами/попечителями премии. О более далеком будущем мы пока не задумываемся», — сказал И. Шайтанов.
Он напомнил, что обычно в первую неделю марта проходит оглашение условий премии и состава жюри, в начале июля объявляется лонглист, а в начале октября — шортлист, финальная церемония и оглашение победителя запланирована на первую неделю декабря.
В конце февраля 2018 г. оргкомитет «Русского Букера» сообщил, что не может открыть новый сезон из-за того, что компания «Фетисов Иллюзион» прекратила спонсорство.
Премия «Русский Букер» вручается с 1992 г. Ее лауреатом в 2017 г. стала Александра Николаенко за роман «Убить Бобрыкина. История одного убийства». В разные годы премию получали Петр Алешковский, Александр Снегирев, Владимир Шаров, Андрей Волос, Андрей Дмитриев, Елена Чижова, Михаил Елизаров и другие.
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