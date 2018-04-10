Литературная премия «Русский Букер — 2018» может не состояться

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил литературный секретарь премии Игорь Шайтанов.

«Процедура премии «Букер-2018» возможна, если мы находим спонсора до середины июня, в противном случае оглашаем, что «Букер» берет паузу. И возобновляем поиск в сентябре-октябре, когда и идут обычно переговоры с новым спонсором (пока не сверстаны бюджеты компаний). В этом году, к сожалению, мы очень поздно получили окончательный ответ от прошлогоднего спонсора, что затруднило переговоры с другими возможными спонсорами/попечителями премии. О более далеком будущем мы пока не задумываемся», — сказал И. Шайтанов.

Он напомнил, что обычно в первую неделю марта проходит оглашение условий премии и состава жюри, в начале июля объявляется лонглист, а в начале октября — шортлист, финальная церемония и оглашение победителя запланирована на первую неделю декабря.

В конце февраля 2018 г. оргкомитет «Русского Букера» сообщил, что не может открыть новый сезон из-за того, что компания «Фетисов Иллюзион» прекратила спонсорство.