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Ставропольские школьники нарисовали Рублика
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Ставропольские школьники нарисовали Рублика 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
«АиФ-СК» и краевой Минфин продолжают принимать работы на конкурс детских рисунков, посвящённых ЧМ-2018.
Для конкурса «Рублик и футбол» нужно изобразить главного героя — увлечённого болельщика Рублика. Сфотографируйте рисунок и отправьте по электронной почте konkurs@aifsk.ru до 16 апреля.
Не забудьте подписать рисунок! Сообщите имя, возраст, родной город и контактный телефон. Мы принимаем работы детей 7-14 лет.
18 и 19 апреля на сайте «АиФ-СК» пройдёт голосование. Авторы лучших работ получат подарки: флеш-браслет на 18 Gb, фирменный рюкзак, футболку, зонт и билет на детский спектакль.
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