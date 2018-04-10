Ставропольские школьники нарисовали Рублика

«АиФ-СК» и краевой Минфин продолжают принимать работы на конкурс детских рисунков, посвящённых ЧМ-2018.

Для конкурса «Рублик и футбол» нужно изобразить главного героя — увлечённого болельщика Рублика. Сфотографируйте рисунок и отправьте по электронной почте konkurs@aifsk.ru до 16 апреля.

Не забудьте подписать рисунок! Сообщите имя, возраст, родной город и контактный телефон. Мы принимаем работы детей 7-14 лет.

18 и 19 апреля на сайте «АиФ-СК» пройдёт голосование. Авторы лучших работ получат подарки: флеш-браслет на 18 Gb, фирменный рюкзак, футболку, зонт и билет на детский спектакль.