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Юные гости ДК на Академика Королева «отправятся» в космическое путешествие
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Юные гости ДК на Академика Королева «отправятся» в космическое путешествие 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Тематическое мероприятие, посвященное Дню космонавтики, проведут в доме культуры «Темп», что в Останкине. Оно состоится 12 апреля, сообщила заведующая филиалом Татьяна Лебедева.
— Дети узнают об истории космонавтики и о первом полете человека в открытый космос. Также будет проведена игра-викторина «Космическое путешествие», на которой участники познакомятся с достижениями легендарных космонавтов, — рассказала она.
Начало мероприятия в 15.00. Адрес ДК — ул. Академика Королева, д.8, корп. 1. Телефон для справок 8 (495) 616-83-89. (иб)
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