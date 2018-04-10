Юные гости ДК на Академика Королева «отправятся» в космическое путешествие

Тематическое мероприятие, посвященное Дню космонавтики, проведут в доме культуры «Темп», что в Останкине. Оно состоится 12 апреля, сообщила заведующая филиалом Татьяна Лебедева

— Дети узнают об истории космонавтики и о первом полете человека в открытый космос. Также будет проведена игра-викторина «Космическое путешествие», на которой участники познакомятся с достижениями легендарных космонавтов, — рассказала она.

Начало мероприятия в 15.00. Адрес ДК — ул. Академика Королева, д.8, корп. 1. Телефон для справок 8 (495) 616-83-89. (иб)