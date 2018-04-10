В детском саду Самарской области обнаружили 8,5 кг крупы без сроков годности

Представители Россельхознадзора проверили дошкольные заведения в Самарской области. В одном из детских садов поселка Черновский сотрудники ведомства обнаружили крупы без маркировки. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

— На складе образовательного учреждения находились гречка, рис, кукурузная и ячневая крупы, а также перловка, горох и пшено. Всего инспекторы обнаружили 8,5 килограммов продовольственной продукции без указания производителя и маркировки со сроками годности, — рассказали в Россельхознадзоре.

Сотрудники надзорного ведомства изъяли со склада упаковки с крупами. Теперь руководство детского сада вернет продукты поставщику.