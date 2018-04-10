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В детском саду Самарской области обнаружили 8,5 кг крупы без сроков годности
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В детском саду Самарской области обнаружили 8,5 кг крупы без сроков годности 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Представители Россельхознадзора проверили дошкольные заведения в Самарской области. В одном из детских садов поселка Черновский сотрудники ведомства обнаружили крупы без маркировки. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
— На складе образовательного учреждения находились гречка, рис, кукурузная и ячневая крупы, а также перловка, горох и пшено. Всего инспекторы обнаружили 8,5 килограммов продовольственной продукции без указания производителя и маркировки со сроками годности, — рассказали в Россельхознадзоре.
Сотрудники надзорного ведомства изъяли со склада упаковки с крупами. Теперь руководство детского сада вернет продукты поставщику.
63.ru: последние новости
Жителей Красноглинского района 9 Мая накормят 2500 порциями каши Стали известны даты и условия бронирования льготных путевок в детские лагеря В Самарской области в детском саду нашли крупу без срока годности
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