Мечтала о внуке и о домике у моря: подробности трагической гибели воспитательницы из Ярославской области

В посёлке Ишма Ростовского района воспитательница детского садика упала в открытый люк и захлебнулась. Женщине было всего 42 года. Наталья Алеева успевала делать всё. А ещё была любящей мамой и женой. У Натальи осталось две дочки, младшей девочке всего девять лет. А старшая в прошлом году вышла замуж. Наталья очень хотела внуков, ведь детей она любила больше всего на свете. Поэтому и на работу спешила с радостью. А дети любили её и всегда тянулись к любимой воспитательнице. Мы поговорили с друзьями и родными Натальи и узнали, о чём она мечтала, что любила делать и что произошло в тот роковой вечер.

Наталья Алеева устроилась в детский садик семь лет назад. И сразу влилась в новый коллектив. На работе её любили все. И она всем отвечала взаимностью.

— Добрая, лучезарная, красивая! О чём ни попросишь, всё сделает, никогда не откажет. Она очень любила свою работу. У неё столько планов было впереди…. Это страшно, очень страшно… Говорю, и слёзы наворачиваются на глазах… Мы до сих пор не можем поверить в случившееся. Второй день все в шоке, — плачет коллега погибшей женщины Юлия Кабанова.

Наталья была очень творческим человеком. С младшей дочкой Дариной она могла часами сидеть и делать поделки. Любила музыку настолько, что пошла в институт, чтобы получить высшее образование по специальности «Музыкальный педагог». До выпуска ей оставался всего месяц. Наталья как раз дописывала свой диплом.

— Детишкам не сказали про то, что случилось. Она для них как будто на сессии. Как будто сдаёт экзамены, — рассказала Юлия.

Старшая дочка Натальи Фируза в прошлом году вышла замуж. Наталья очень хотела внуков. Она мечтала, чтобы у неё у самой родился сын, но судьба подарила двух дочек. Поэтому Наталья надеялась, что у Фирузы родится мальчик.

— Но мне всего 20 лет, и мама говорила: «Не спеши»… Она мечтала уехать жить поближе к морю. Любила собираться всей семьёй и устраивать пикники на природе. Безумно любила меня и мою младшую сестру, — рассказывает Фируза.

На официальной страничке детского садика висят фотографии педагогов. Среди них и улыбчивая Наталья. Там же она невероятно трогательно написала о детях и о своей профессии.

— Для меня моя профессия — это возможность постоянно находиться в искреннем, всё понимающем и принимающем мире детства, в ежедневной, а подчас и ежеминутной стране сказки и фантазии. И невольно задумываешься о значимости профессии воспитателя, когда видишь в распахнутых, доверчивых глазах детей восторг и ожидание чего-то нового, ловящих каждое моё слово, мой взгляд и жест. Глядя в эти детские глаза, понимаешь, что ты нужна им, что ты для них целая вселенная, поддерживаешь их своей любовью, отдаёшь тепло своего сердца. Работая в детском саду, не перестаю удивляться, насколько разные все дети, интересные, забавные, удивительно умные, умеющие своими рассуждениями, умозаключениями, поступками поставить задачу передо мной или любым взрослым. Каждый ребёнок уникален в своём роде, каждый из них и талантливый художник, и пытливый наблюдатель. Он открыт для красоты и добра, остро реагирует на ложь и несправедливость, и если уж любит — то честно, без оговорок, а если грубит в ответ — то ищи недостаток в себе — не ошибёшься, ведь неискренние чувства моим малышам ещё не известны, и они чисты и честны перед миром, не умеют скрывать своих чувств в отличии от взрослых. Работая воспитателем, я могу сказать — лучше моей профессии нет! Она заставляет меня забыть все огорчения и обиды, даёт ощущение вечной молодости и возможностью быть маленьким ребёнком, — именно такие слова написала Наталья, глядя на своих маленьких воспитанников.

Наталья в тот поздний вечерпровожала подруг домой. Посадила их в такси, а сама решила пойти пешком. Место там тёмное, фонарей нет. Наталья обходила огромную лужу, не заметила люк, запнулась и упала вниз. Наутро её обнаружил мужчина, который гулял с собакой. Жители Ишмы утверждают: люк был открыт уже давно. И никто его не огораживал.

— В настоящее время следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего и устанавливают круг лиц, ответственных за содержание этой территории и обеспечение безопасности, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская

Мы позвонили в администрацию Ишмы, чтобы спросить: кто будет отвечать за смерть женщины? И кто не уследил за этим злосчастным колодцем? К, сожалению, поговорить с главой сельского поселения нам не удалось. В администрации сообщили, что он уехал в Ярославль на заседание правительства. Мы обязательно свяжемся с руководством Ишмы. Следите за нашими публикациями.