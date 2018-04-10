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Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Богдану Утнюхину
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Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Богдану Утнюхину 

Вести.Ru 3 часа назад
26 марта на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Богданы Утнюхиной из Татарстана. У девочки тяжелое редкое генетическое заболевание: болезнь Рандю — Ослера. С первых дней жизни у Богданы часто случались обширные кровотечения. Лишь в пятилетнем возрасте специалисты московского Центра детской гематологии поставили ей точный диагноз и назначили препарат рапамун. Число носовых кровотечений сократилось, теперь они случаются три раза в год. Самочувствие девочки на фоне терапии значительно улучшилось. Лечение прерывать нельзя, но препарат стоит очень дорого — у родителей Богданы таких денег нет.
Рады сообщить: вся необходимая сумма (440 000 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 267 851 руб. 59 223 руб собрали телезрители ГТРК «Татарстан». 5 965 руб. собрали телезрители НТР. 138 381 руб собрали наши читатели. Всего собрано 471 420 руб. Родители Богданы благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, «излишки» пойдут на реализацию программы Русфонда «Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам».
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