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Дети отравились хлором в бассейне под Кемерово
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Дети отравились хлором в бассейне под Кемерово 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В городе Мыски Кемеровской области 12 детей отравились, надышавшись парами хлора в бассейне «Олимпиец». Четверо из них находятся в реанимации, по мнению медиков, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городскую администрацию.
Работа бассейна приостановлена на три дня. Специалисты Роспотребнадзора возьмут повторные пробы воды и воздуха и решат, будет ли он работать в дальнейшем.
Инцидент произошел 9 апреля. В помещении находились 25 детей, тренер и медработник. Они почувствовали едкий раздражающий запах, после чего взрослые вывели ребят из бассейна в теплое помещение и вызвали «скорую». У пострадавших были диагностированы раздражение слизистых, тошнота и кашель.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). По предварительным данным, концентрация хлора в воздухе бассейна сильно превысила норму и стала токсичной потому, что в бак для обеззараживания воды по ошибке добавили средство для понижения кислотности, что вызвало химическую реакцию.
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