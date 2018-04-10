Дети отравились хлором в бассейне под Кемерово

В городе Мыски Кемеровской области 12 детей отравились, надышавшись парами хлора в бассейне «Олимпиец». Четверо из них находятся в реанимации, по мнению медиков, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городскую администрацию.

Работа бассейна приостановлена на три дня. Специалисты Роспотребнадзора возьмут повторные пробы воды и воздуха и решат, будет ли он работать в дальнейшем.

Инцидент произошел 9 апреля. В помещении находились 25 детей, тренер и медработник. Они почувствовали едкий раздражающий запах, после чего взрослые вывели ребят из бассейна в теплое помещение и вызвали «скорую». У пострадавших были диагностированы раздражение слизистых, тошнота и кашель.