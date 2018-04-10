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Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Ярослава Грязнова
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Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Ярослава Грязнова 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
20 марта на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Ярослава Грязнова из Башкирии. У мальчика лишь в семь лет обнаружили врожденный порок сердца — дефект междпредсердной перегородки. Сейчас врачей все больше тревожит состояние Ярослава: его сердце работает с перегрузкой, уже расширены правые отделы, нарушено кровообращение. Мальчику нужна операция в самое ближайшее время, иначе ему будет угрожать сердечная недостаточность.
Рады сообщить: вся необходимая сумма (259 315 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 355 914 руб. Деньги собраны. Госпитализация в апреле–2018. Родители Ярослава благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, «излишки» пойдут на реализацию программы Русфонда «Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам».
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