Умение петь помогло заблудившейся собаке отыскать своего хозяина в Израиле

Потерявшийся в Израиле сибирский хаски cмог отыскать своего хозяина благодаря умению петь. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс‐службе израильской полиции.

Питомца нашли в бедуинском поселке, а затем доставили в участок.

Правоохранители рассмотрели заявление мужчины, который сообщил о пропаже собаки. Он попросил стражей порядка включить песню из заставки детской передачи «Солнышко», пояснив, что, если пес запоет, то «это точно его собака».

В результате пес завыл под заигравшую на мобильном телефоне музыку и вернулся к хозяину.

В минувшую субботу сообщалось, что неизвестная девушка рискнула жизнью ради спасения собаки. Животное провалилось под лед во Всеволожске Ленинградской области.