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Умение петь помогло заблудившейся собаке отыскать своего хозяина в Израиле
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Умение петь помогло заблудившейся собаке отыскать своего хозяина в Израиле 

360tv.ru 2 часа назад
Потерявшийся в Израиле сибирский хаски cмог отыскать своего хозяина благодаря умению петь. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс‐службе израильской полиции.
Питомца нашли в бедуинском поселке, а затем доставили в участок.
Правоохранители рассмотрели заявление мужчины, который сообщил о пропаже собаки. Он попросил стражей порядка включить песню из заставки детской передачи «Солнышко», пояснив, что, если пес запоет, то «это точно его собака».
В результате пес завыл под заигравшую на мобильном телефоне музыку и вернулся к хозяину.
В минувшую субботу сообщалось, что неизвестная девушка рискнула жизнью ради спасения собаки. Животное провалилось под лед во Всеволожске Ленинградской области.
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