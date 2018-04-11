День памяти узников фашистских концлагерей прошел в Музее Победы в Москве

Во всем мире сегодня вспоминают узников фашистских концлагерей. Памятные мероприятия прошли в Музее Победы на Поклонной горе. В них участвовали ветераны Великой Отечественной войны и молодежь Подмосковья.

В Музее Победы презентовали уникальную мультимедийную выставку. Она рассказывает о памятниках малолетним узникам фашизма и детям — жертвам войны. На семи экранах представлены 56 мемориалов, которые установлены в разных городах страны и за рубежом — в частности, в Германии, Великобритании и Нидерландах.

Это значение, в основном, для молодежи. Мы уже пережили, и мы уже все прошли. И нам лишний раз вспоминать обо всех этих тяготах, которые мы пережили, очень тяжело. Я, например, после этих мероприятий иногда неделю не могу прийти в себя. Потому что то, что пережито мной во время войны, это врагу лютому не пожелаешь. Я во время войны осталась без отца, без матери. В 5 лет я попала в лагерь Освенцим. На глазах наши окрестных деревень был сожжен мой папа. 260 человек были сожжены 23 мая 1943 года в деревне Потьеве. Сейчас на этом месте стоит памятник в Белоруссии

Татьяна Фомина , председатель организации бывших узников фашизма Пушкинского района.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается ежегодно 11 апреля. Именно в этот день в 1945-м году заключенные концлагеря Бухенвальд подняли восстание и вырвались на свободу.