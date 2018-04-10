Работодатель задерживает декретные: что делать и куда обращаться

Как мне быть, если работодатель задерживает декретные? По моему мнению, соцстрах организации уже перечислил всю сумму, но я денег не получила. Постоянно говорят — жди. Есть ли срок, в какой я должна точно получить деньги? Куда нужно обращаться?

На вопрос отвечает старший помощник прокурора Дзержинского района города Волгограда Татьяна Соколова

Статьей 256 Трудового кодекса РФ установлено, что по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному социальному страхованию в период указанного отпуска определяются федеральными законами.

В соответствии с ч. 1 ст. 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается застрахованным лицам (матери, отцу, другим родственникам, опекунам), фактически осуществляющим уход за ребенком и находящимся в отпуске по уходу за ребенком, со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет.

В силу п. 51 Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 №1012н ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается матерям, осуществляющим уход за ребенком, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в сроки, установленные для выплаты заработной платы (иных выплат, вознаграждений).

Частью 8 ст. 13 Федерального закона №255-ФЗ страхователь осуществляет выплату пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованному лицу в порядке, установленном для выплаты застрахованным лицам заработной платы (иных выплат, вознаграждений).

Согласно ч.6 ст.136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Согласно ч. 1 ст. 15 Федерального закона №255-ФЗ страхователь назначает пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение 10 календарных дней со дня обращения застрахованного лица за его получением с необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется страхователем в ближайший после назначения пособий день, установленный для выплаты заработной платы.

При этом конкретные сроки выплаты заработной платы определяются правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.

В Письме Фонда социального страхования (далее ФСС) РФ от 28.12.2009 N 02-13/07-13158 вместе с тем по сложившейся практике выплата застрахованным лицам (работающим) ежемесячного пособия по уходу за ребенком производится за тот месяц, за который выплачивается заработная плата.

Следует отметить, что работнику начисленное пособие должны выплатить независимо от того, перечислил работодателю деньги ФСС или нет.

Кроме того, в силу ч. 4 ст. 13 Закона №255-ФЗ в случае недостаточности денежных средств на счете страхователя назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам и ежемесячных пособий по уходу за ребенком вместо страхователя осуществляют территориальные органы ФСС РФ.

Таким образом, в случае нарушения срока выплаты указанного пособия работник может реализовать свое право на защиту в судебном порядке (предъявив исковое заявлении е к организации о взыскании задолженности по ежемесячному пособию по уходу за ребенком), а также обратиться с соответствующим заявлением в Государственную инспекцию труда Волгоградской области (г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16) или прокуратуру района по месту нахождения организации.

В случае невыплаты работодателем соответствующего пособия, работник может обратиться в территориальные органы ФСС РФ с заявлением на отказ страхователя в выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

В соответствии со ст.12 Федеральный закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.