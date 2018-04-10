Грязь с комбината «Здоровье» стекает на улицы

Фото: https://vk.com/zhest16

Грязь со стройки комбината «Здоровье» течет на улицу Островского и попадает на Университетскую. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Напомним, что комбинат «Здоровье» закрылся прошлым летом. В сентябре его начали сносить.

На месте комбината хотят построить спа-комплекс с подземной парковкой и дополнительными этажами. В комбинате «Здоровья» версии 2.0 будут бассейны, турецкие бани, русская и финская сауны. Возможно, появится корейская баня.

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