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Грязь с комбината «Здоровье» стекает на улицы
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Грязь с комбината «Здоровье» стекает на улицы 

Казанский Портал 2 часа назад
Фото: https://vk.com/zhest16
Грязь со стройки комбината «Здоровье» течет на улицу Островского и попадает на Университетскую. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Напомним, что комбинат «Здоровье» закрылся прошлым летом. В сентябре его начали сносить.
На месте комбината хотят построить спа-комплекс с подземной парковкой и дополнительными этажами. В комбинате «Здоровья» версии 2.0 будут бассейны, турецкие бани, русская и финская сауны. Возможно, появится корейская баня.
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