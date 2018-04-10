Стал известен кандидат на пост министра семьи России

Как передает «NationNews» со ссылкой на источник в Кремле , после 7 мая ожидаются не только перестановки в министерствах, но и создание нового ведомства.

Кандидатурой на пост главы министерства семьи РФ назвали уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову . В мае 2017 года Кузнецовой предлагали занять пост министра по делам детей, создание которого планировалось к Десятилетию Детства.

Напомним, новая структура должна будет заниматься обеспечением материальной поддержки, правовым регулированием, взаимодействием с образовательными и медицинскими организациями, а также способствовать формированию позитивного образа семьи.

Фото: wikipedia.org