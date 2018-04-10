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Стал известен кандидат на пост министра семьи России
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Стал известен кандидат на пост министра семьи России 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает «NationNews» со ссылкой на источник в Кремле, после 7 мая ожидаются не только перестановки в министерствах, но и создание нового ведомства.
Кандидатурой на пост главы министерства семьи РФ назвали уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову. В мае 2017 года Кузнецовой предлагали занять пост министра по делам детей, создание которого планировалось к Десятилетию Детства.
Кроме Кузнецовой на пост министра претендуют уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова, ответственный секретарь в Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова и президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.
Напомним, новая структура должна будет заниматься обеспечением материальной поддержки, правовым регулированием, взаимодействием с образовательными и медицинскими организациями, а также способствовать формированию позитивного образа семьи.
Фото: wikipedia.org
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