Стал известен кандидат на пост министра семьи России 

Как передает «NationNews» со ссылкой на источник в Кремле, после 7 мая ожидаются не только перестановки в министерствах, но и создание нового ведомства.
Кандидатурой на пост главы министерства семьи РФ назвали уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову. В мае 2017 года Кузнецовой предлагали занять пост министра по делам детей, создание которого планировалось к Десятилетию Детства.
Кроме Кузнецовой на пост министра претендуют уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова, ответственный секретарь в Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова и президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.
Напомним, новая структура должна будет заниматься обеспечением материальной поддержки, правовым регулированием, взаимодействием с образовательными и медицинскими организациями, а также способствовать формированию позитивного образа семьи.
Фото: wikipedia.org