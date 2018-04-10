Ещё
Дмитрий Азаров: «Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Азаров: «Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды» 

Волга Ньюс 2 часа назад
В текущем году будут введены в эксплуатацию самарские ТЮЗ и театр кукол, после капитального ремонта откроется ДК «Нефтяник» в Куйбышевском районе Самары и досуговый центр «Русич» в Тольятти, будут отремонтированы тольяттинский ТЮЗ «Дилижанс» и помещение детской школы искусств Безенчука.
В регионе появятся два новых ФОКа, два стадиона и крытых катка, бассейн, продолжится строительство спортивных площадок, а также модернизация футбольного центра «Раскат» и стрелкового комплекса «Вымпел».
По словам Дмитрия Азарова, удалось сдвинуть с «мертвой точки» вопрос строительства в Самаре Дворца спорта, а также реконструкции Самарского академического театра драмы и цирка.
"По ним получена поддержка федеральных органов власти. Впереди большая работа — обоснование, проектирование, получение поддержки в виде конкретных бюджетных средств", — отметил глава региона.
Он также затронул вопрос бюджетного финансирования профессионального спорта.
"Бюджет должен помогать, прежде всего, развитию детского, массового спорта, но в одночасье отказаться от финансирования профессионального спорта невозможно, — обратил внимание Дмитрий Азаров. — Мы не можем на это пойти, нам нельзя потерять команды, ставшие частью нашей идентичности. Сокращение бюджетных расходов должно быть компенсировано спонсорами".
Глава региона подчеркнул, что уже с текущего года спонсорская доля на содержание клубов будет увеличена на 15-20%, а через пять лет финансирование профессиональных команд будет большей частью покрываться за счет внебюджетных источников.
Волга Ньюс: последние новости
Стал известен состав участников делегации Самарской области в молодежных Дельфийских играх во Владивостоке Волжский русский народный хор выступил с концертной программой "Эх, Самара-городок!" В Самаре состоится первый космический фестиваль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джанабаева «кричит, как мартовский кот»1
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову1
Самые красивые итальянки в истории кино3
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»1
Голливудские фильмы с крутыми русскими
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение