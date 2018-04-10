Дмитрий Азаров: «Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды»

В текущем году будут введены в эксплуатацию самарские ТЮЗ и театр кукол, после капитального ремонта откроется ДК «Нефтяник» в Куйбышевском районе Самары и досуговый центр «Русич» в Тольятти, будут отремонтированы тольяттинский ТЮЗ «Дилижанс» и помещение детской школы искусств Безенчука.

В регионе появятся два новых ФОКа, два стадиона и крытых катка, бассейн, продолжится строительство спортивных площадок, а также модернизация футбольного центра «Раскат» и стрелкового комплекса «Вымпел».

По словам Дмитрия Азарова, удалось сдвинуть с «мертвой точки» вопрос строительства в Самаре Дворца спорта, а также реконструкции Самарского академического театра драмы и цирка.

"По ним получена поддержка федеральных органов власти. Впереди большая работа — обоснование, проектирование, получение поддержки в виде конкретных бюджетных средств", — отметил глава региона.

Он также затронул вопрос бюджетного финансирования профессионального спорта.

"Бюджет должен помогать, прежде всего, развитию детского, массового спорта, но в одночасье отказаться от финансирования профессионального спорта невозможно, — обратил внимание Дмитрий Азаров . — Мы не можем на это пойти, нам нельзя потерять команды, ставшие частью нашей идентичности. Сокращение бюджетных расходов должно быть компенсировано спонсорами".

Глава региона подчеркнул, что уже с текущего года спонсорская доля на содержание клубов будет увеличена на 15-20%, а через пять лет финансирование профессиональных команд будет большей частью покрываться за счет внебюджетных источников.