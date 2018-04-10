В парке «Садовники» проведут благотворительную выставку

Выставку «Собаки, которые любят» организуют в парке «Садовники» в конце месяца — 29 апреля. Информация об этом появилась на сайте организаторов 9 апреля.

С животными можно будет не просто поиграть, но и забрать к себе домой. Обрести новых хозяев смогут 50 собак.

Для того, чтобы взять в семью нового друга, необходимо будет пройти небольшое собеседование с организаторами из Благотворительного фонд помощи животным, чтобы они убедились в серьезности ваших намерений. Также при себе должен быть паспорт.

Вместе с преданным другом новоиспеченных хозяев ждут и полезные подарки от партнеров.

Здесь же будут и кинологи с ветеринарными врачами, которые с радостью ответят на все интересующие вопросы об уходе и здоровье питомца.

Для юных гостей подготовят мастер-классы и цветы, а родители смогут потанцевать под зажигательные мелодии и посмотреть выступление летающих собак из команды дог-фрисби.

Ко всему прочему на специальной площадке будет приниматься помощь для животных, которые пока не обрели свой дом. Приютам можно будет передать корм, амуницию, миски, медикаменты.

Начало в 12:00 у главной сцены.