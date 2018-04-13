У Алтайского отделения Российского детского фонда сменился руководитель

Оксана Овчинникова сменила на посту Наталью Жмылеву, возглавлявшую отделение фонда с 2015 года.

Как пояснили в правительстве Алтайского края, Наталья Жмылева перешла на госслужбу в Министерство труда и социальной защиты Алтайского края. Оксана Овчинникова с 2018 года являлась заместителем председателя регионального отделения фонда.

На общем отчетно-выборном собрании также утвердили новый состав правления, президиума правления, контрольно-ревизионной комиссии и попечительского совета на следующие пять лет.