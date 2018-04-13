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В Алтайском крае пострадавшие от паводка благодарят за гуманитарную помощь
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В Алтайском крае пострадавшие от паводка благодарят за гуманитарную помощь 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Гуманитарную помощь продолжают доставлять в село Михайловка Усть-Калманского района Алтайского края. 26 марта буквально за 15 минут местные жители лишились буквально всего: одежды, мебели, скота, запасов еды. Во время первой волны паводка пострадало около 300 человек — почти половина села.
Люди с робостью принимают любую помощь. Они не привыкли просить, но делать нечего: у многих не осталось даже самого необходимого.
«Я даже не понял, как все произошло, — рассказывает Сергей Степанищев, житель села Михайловка. — Сидел с мальчиком маленьким дома, ему 9 лет. Сын попросил у меня покушать — я ему подал, гляжу — волна идет. Дом не подлежит восстановлению, мебель тоже — все пострадало».
Сергей успел закинуть сына на печку, а сам несколько часов дожидался спасателей, стоя в холодной воде. Сейчас Степанищевы ютятся у родственников, и теплые вещи, постельное белье пришлись очень кстати.
Уехать из родного дома пришлось и семье брата Татьяны Федосеевой. «Приятно, что помогают? Конечно. Брат и не думал уезжать, но пришлось, сейчас там жить нельзя», — говорит она.
Первый раз гуманитарную помощь в село Михайловка доставили на второй день после подтопления. Верхнюю одежду, обувь, средства личной гигиены, постельное белье, бытовую химию собирали и привозили жители райцентра, предприниматели, депутаты, благотворительные организации Алтайского края.
По словам Татьяны Карамышевой, секретаря Михайловского сельсовета, все, что привозят благотворители, разбирают почти сразу. На днях в сельской администрации ждут новую партию гуманитарной помощи.
В центры социального обслуживания населения и в благотворительные организации городов края каждый день продолжают поступать посылки с вещами для пострадавших. Целый грузовик со всем необходимым накануне собрали и в Бийске. Это уже второй гуманитарный груз от фонда социального содействия Александра Прокопьева.
«Мы доставили 80 одеял, 80 подушек, матрацев для пострадавших людей, также постельные принадлежности, также дополнительно привезли сегодня воду в бутылках по 5 литров», — рассказал Александр Есипенко, исполнительный директор Фонда Александра Прокопьева.
В Барнауле сбором помощи, в числе других, занимается Алтайское краевое отделение Российского детского фонда.
«Люди заходят, спрашивают, что нужно. Потом абсолютно бескорыстно приносят шампуни, мыло, туалетную бумагу», — говорит Оксана Овчинникова, председатель краевого отделения Всероссийского детского фонда.
По прогнозам синоптиков, паводковая обстановка в Алтайском крае в ближайшее время вряд ли улучшится. Это значит, что помощь неравнодушных людей еще понадобится.
Желающие могут перечислить средства по этим реквизитам:
Получатель: Алтайское краевое отделение Российского детского фонда
ИНН 2225018635/КПП 222501001
р/с 40703810002140010252
к/с 30101810200000000604
БИК 040173604
Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул
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