Музей Победы приглашает на конкурс «История моей семьи — история моей страны»

Накануне праздника Великой Победы ОАО «Центральная ППК» при участии Музея Победы проводит конкурс «История моей семьи — история моей страны».

Для участия в нем необходимо написать эссе на одну из 4 предложенных тем. Жюри, в состав которого вошли научные специалисты Музея Победы, журналисты, историки, определит авторов лучших работ. Победители конкурса отправятся в тематический экскурсионный тур, а также получат памятные подарки и сувениры.

«Великая Отечественная война ворвалась в дом каждой семьи, и миллионы человек встали на защиту Родины: на передовой, в тылу — каждый ковал долгожданную Победу. Есть тысячи нерассказанных историй о тех, кто приближал этот день. Именно поэтому мы предлагаем участникам рассказать о жизни и боевом пути своих родственников в годы Великой Отечественной войны», — комментирует Софья Попова, пресс-секретарь ОАО «Центральная ППК».

«Бережно сохраняя память о Великой Отечественной войне, мы прекрасно понимаем ценность личной истории каждой российской семьи. Музей Победы стремится не только увековечить имена прославленных героев, но и имена всех солдат и офицеров, внесших свой вклад в разгром фашизма, всех, кто совершал трудовые подвиги в годы войны. И такой конкурс — один из лучших способов сохранить эту память и передать ее из поколения в поколение», — отметили в пресс-службе Музея Победы.

Правила участия в конкурсе

Темы эссе:

• 1 тема — «Моя семья в годы Великой отечественной войны». Авторы могут рассказать о боевом пути дедушек и бабушек или о том, как в эти годы складывалась жизнь их семьи вдали от линии фронта.

• 2 тема — «Они ковали Победу». Участники могут написать о герое Великой Отечественной войны, чья личная история вдохновила и впечатлила их. • 3 тема — «История награды». Через рассказ о медали, ордене или другой награде участники конкурса могут рассказать о событиях, связанных с их родственниками.

• 4 тема — «Семейная реликвия»Авторы могут написать о предмете, связанном с Великой Отечественной войной, который бережно хранится в семье и передается из поколения в поколение в память о каком-то человеке или событии.

К участию в конкурсе приглашаются авторы старше 8 лет. Все участники делятся на пять возрастных групп: от 8 до 13, от 14 до 17, от 18 до 30, от 31 до 45, от 46 и старше. Жюри определит 3 победителей в каждой возрастной группе по каждой из тем.

Для участия в конкурсе необходимо до 25 апреля отправить эссе на одну из предложенных тем по адресу konkurs@central-ppk.ru с указанием ФИО, возраста и выбранной темы.