Ещё
Создатели мультсериала «Бодо Бородо» планируют научить детей читать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Создатели мультсериала «Бодо Бородо» планируют научить детей читать 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Анимационный сериал «Бодо Бородо», который осенью выйдет в эфир детских телеканалов и будет доступен в интернете, познакомит детей от 3 до 6 лет с основами физики, биологии, астрономии и других наук; первый сезон мультфильма посвящен чтению и развитию речи, сообщили в пресс-службе группы компаний «Рики».
Главным героем образовательного мультсериала «Бодо Бородо» является взрослый ребенок по имени Бодо Бородатый. Этот упрямый, но очаровательный и непосредственный, персонаж не захотел учиться сам, а вот окружающих учить любит очень сильно.
Премьера первой серии мультсериала состоялась в марте в рамках проекта «Мульт в кино». Накануне эксперты национальной анимационной премии «Икар» объявили картину лучшим стартапом.
"Первый сезон проекта «Бодо Бородо», получивший название «Бокварь», будет полностью посвящён чтению и развитию речи, познакомит малышей с буквами, научит складывать их в слова, с помощью смешных примеров позволит перейти от изучения букв к практикам чтения", — говорится в сообщении пресс-службы.
По словам создателей проекта, сериал основан на проверенных методических приемах и новейших представлениях о педагогике, которые позволят малышам легко усваивать материал. В будущем мультфильм также познакомит зрителей с азами физики, биологии, астрономии, искусства, компьютерной грамотности, иностранных языков.
Автором идеи и ведущим режиссером «Бодо Бородо» стал Владимир Сахновский, продюсерами выступили Илья Попов и Иван Поляков. Сериал выйдет в эфир детских каналов осенью 2018 года. Также эпизоды будут доступны на официальном YouTube-канале ГК «Рики».
РИА Новости: последние новости
Среди юных добровольцев будет разыграно 150 путевок в "Артек" "КомпАс". Кинокритик назвал главную проблему нового "Простоквашино" Роман Е., февраль 2004, Республика Башкортостан
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джанабаева «кричит, как мартовский кот»1
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову1
Самые красивые итальянки в истории кино3
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»1
Голливудские фильмы с крутыми русскими
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение