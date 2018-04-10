Чеченская государственная филармония выступит с гастролями в Москве

ГРОЗНЫЙ, 10 апреля. / ТАСС /. Чеченская государственная филармония имени Аднана Шахбулатова проведет гастроли в Москве. На концертной площадке Останкинской телебашни выступят звезды чеченской эстрады, сообщила во вторник ТАСС директор учреждения, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики Тамара Денильханова.

"Наши гастроли в Москве пройдут 13 апреля. Выступление состоится в концертном зале «Королевский», — сказала Денильханова.

По ее словам, популярная чеченская музыка прозвучит в исполнении заслуженной артистки России, кавалера ордена Ахмата Кадырова , народной артистки Чечни, «Золотого голоса» республики Макки Межиевой, а также народных артистов Чеченской Республики Маремы Ташаевой, Ильяса Эбиева, Валида Гадаева, Шарпудина Исмаилова, Мурада Байкаева.

Приглашенными гостями программы станут певица из Ингушетии Айна Гетагазова, московские ансамбли танца «Ансар» и «Барт».