Библиотеку на Куусинена посетили писатели Светлана Мошкина и Наталья Игнатенко

В Культурном центре им. Драгунского (детская библиотека № 43) для юных посетителей провели увлекательный квест «Времена года. Весна». Об этом сообщила директор КЦ Татьяна Денисова.

В рамках игры ребята совершили путешествие по мотивам классических литературных произведений вместе с известными персонажами.

— А еще у нас в гостях побывали писатели Светлана Мошкина и Наталья Игнатенко с программой «Варя и Дубовенок», — поделилась Денисова.

Напомним, библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, д. 17, корп. 2. (то)