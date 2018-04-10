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Библиотеку на Куусинена посетили писатели Светлана Мошкина и Наталья Игнатенко
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Библиотеку на Куусинена посетили писатели Светлана Мошкина и Наталья Игнатенко 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В Культурном центре им. Драгунского (детская библиотека № 43) для юных посетителей провели увлекательный квест «Времена года. Весна». Об этом сообщила директор КЦ Татьяна Денисова.
В рамках игры ребята совершили путешествие по мотивам классических литературных произведений вместе с известными персонажами.
— А еще у нас в гостях побывали писатели Светлана Мошкина и Наталья Игнатенко с программой «Варя и Дубовенок», — поделилась Денисова.
Напомним, библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, д. 17, корп. 2. (то)
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