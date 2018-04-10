Семейные парковки создадут в нескольких муниципалитетах Подмосковья

В нескольких муниципалитетах Подмосковья у ряда общественных мест появятся семейные парковки, сообщила журналистам во вторник уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова

«Уже несколько глав (муниципалитетов — ред.) мне ответили, что готовы включиться в борьбу за благоприятные условия для детства, готовы поддержать нас с семейными парковками. В ближайшее время они появятся в Пушкине, Красногорске, Одинцове, Ивантеевке, Подольске, Клину», — сказала Мишонова.

По ее словам, в Химках при шести торговых центрах уже установлены знаки «Семейная парковка».

Знак носит информационный характер. Он призывает жителей уступить место ближе ко входу семьям с детьми, уточнила омбудсмен.