Голосования за лучших столичных медицинских работников пройдут с 10 по 17 апреля

Об этом сообщила председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.

Горожане могут принять участие в серии голосований за лучших медицинских работников Москвы. На портале «Активный гражданин» им предлагается выбрать врачей-терапевтов или врачей общей практики, педиатров и медицинских сестер.

— Будут открыты три голосования: «Лучший участковый врач-терапевт, врач общей практики взрослой поликлиники» (10 апреля), «Лучший участковый врач-педиатр» (12 апреля) и «Лучшая участковая детская медицинская сестра» (17 апреля). Отдать свой голос может каждый зарегистрированный участник проекта «Активный гражданин», — сообщила председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук

По ее словам, активным гражданам предлагается оценить работу врачей и медсестер по десятибалльной шкале, где 10 — «отлично», а 1 — «очень плохо», отмечает ТАСС . Эксперты подсчитают результаты для каждого из участников. Те, кто наберут наивысший бал, станут победителями голосования. Врачам взрослой поликлиники необходимо набрать минимум 70 баллов, детской поликлиники — минимум 40.

В конкурсе принимают участие все участковые врачи-терапевты и врачи общей практики, участковые врачи-педиатры и участковые медицинские сестры детских поликлиник, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, отмечает ТАСС.

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