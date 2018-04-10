Ещё
Голосования за лучших столичных медицинских работников пройдут с 10 по 17 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Голосования за лучших столичных медицинских работников пройдут с 10 по 17 апреля 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщила председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.
Горожане могут принять участие в серии голосований за лучших медицинских работников Москвы. На портале «Активный гражданин» им предлагается выбрать врачей-терапевтов или врачей общей практики, педиатров и медицинских сестер.
— Будут открыты три голосования: «Лучший участковый врач-терапевт, врач общей практики взрослой поликлиники» (10 апреля), «Лучший участковый врач-педиатр» (12 апреля) и «Лучшая участковая детская медицинская сестра» (17 апреля). Отдать свой голос может каждый зарегистрированный участник проекта «Активный гражданин», — сообщила председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.
По ее словам, активным гражданам предлагается оценить работу врачей и медсестер по десятибалльной шкале, где 10 — «отлично», а 1 — «очень плохо», отмечает ТАСС. Эксперты подсчитают результаты для каждого из участников. Те, кто наберут наивысший бал, станут победителями голосования. Врачам взрослой поликлиники необходимо набрать минимум 70 баллов, детской поликлиники — минимум 40.
В конкурсе принимают участие все участковые врачи-терапевты и врачи общей практики, участковые врачи-педиатры и участковые медицинские сестры детских поликлиник, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, отмечает ТАСС.
МЕЖДУ ТЕМ  Москвичи смогут выбрать лучшие идеи для работы детских поликлиник
Вечерняя Москва: последние новости
«Зоо-Апокалипсис»: четырехлапые против двуногих, или победит ли носорогомамонт человека Создатели сериала «Мир Дикого Запада» опубликовали видео со спойлерами второго сезона Никас Сафронов размышляет о трех китах популярности и природе творчества
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джанабаева «кричит, как мартовский кот»1
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову1
Самые красивые итальянки в истории кино3
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»1
Голливудские фильмы с крутыми русскими
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение