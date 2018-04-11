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На портале «Активный гражданин» стартовало голосование за лучших врачей и медсестер столицы
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На портале «Активный гражданин» стартовало голосование за лучших врачей и медсестер столицы 

Авторадио 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Как сообщила председатель Комитета госуслуг Москвы Елена Шинкарук, горожане смогут отдать свои голоса за лучшего участкового терапевта и врача общей практики, участкового педиатра, а также участковую детскую медсестру. Каждому врачу или медсестре можно будет поставить оценку от одного до десяти баллов. Десять участников, получивших наивысшую оценку, станут победителями. Для врачей взрослой поликлиники необходимо минимум 70 голосов, а для коллег в детских поликлиниках — минимум 40. Голосование завершится 17 апреля.
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