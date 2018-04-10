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Власти Междуреченска угрожают тренеру по плаванию из‐за отравления детей в бассейне
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Власти Междуреченска угрожают тренеру по плаванию из‐за отравления детей в бассейне 

360tv.ru 2 часа назад
9 апреля в бассейне «Олимпиец» города Мыски Кемеровской области малолетние посетители отравились опасной дозой хлора, которую добавили в воду. Андрей Казицин, чья племянница из‐за этого попала в больницу, рассказал «360», что администрация соседнего города Междуреченска угрожает сотрудникам заведения.
По словам Казицина, такая мощная концентрация хлора попала в бассейн
из-за  ошибки работника, который отвечает за очистку воды.
Работник, который отвечает за очистку воды в бассейне, он перепутал там  какие-то  бутылки, когда дети находились в бассейне. Он добавил
какую-то  кислоту не ту  — Андрей Казицин.
Казицин рассказал, что его племянница раньше страдала от астмы, однако болезнь давно ушла и не беспокоила девочку. «Нырнула в бассейн, и сразу же началась удушья. Она подумала, что это приступ, так что короткое время там провела, сразу выскочила. И тем не менее сейчас в больнице находится. А остальные дети больше времени там провели», — рассказал Казицин.
Тренер тоже пострадала, однако у нее болезненные симптомы проявились не сразу — 10 апреля ее увезли в больницу. Племянница мужчины также не выздоровела — у нее удушье, кашель.
Есть женщина,
где-то  в администрации работает, у нас или в Междуреченске, она уже работает над этим делом, уже была в школе, где тренер по плаванию работает физруком. Уже угрозы были со стороны администрации, что она (тренер — прим. ред.) больше нигде не сможет работать, если
какая-то  информация достоверная всплывет. Давить начали, угрожают. Сказали, она не сможет работать по образованию, если будет сотрудничать (со следствием — прим. ред.)
— Андрей Казицин.
Ранее стало известно, что количество пострадавших детей увеличилось до 12 человек. Четыре пострадавших находятся в реанимации, еще четырех отправили в местную клиническую больницу. В момент происшествия в бассейне находились 27 человек: 25 детей, тренер и медработник.
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