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Дмитрий Миронов и академик РАН Марк Курцер обсудили направления работы по улучшению демографической ситуации в регионе
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Дмитрий Миронов и академик РАН Марк Курцер обсудили направления работы по улучшению демографической ситуации в регионе 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
10 апреля губернатор Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с академиком РАН, генеральным директором группы компаний «Мать и дитя», профессором Марком Курцером. Стороны обсудили вопросы улучшения демографической ситуации в регионе. Во встрече также приняли участие заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев и директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.
— Правительство области работает над стимулированием рождаемости. Мы решаем проблему с детскими садами, помогаем многодетным семьям, совершенствуем медицинскую помощь роженицам, — сказал Дмитрий Миронов. — Базовым лечебным учреждением с 2012 года является областной перинатальный центр, возможности которого позволяют ежегодно принимать более четырех тысяч родов и выполнять более трех тысяч гинекологических операций. Большая работа проводится по лечению пациентов с диагнозом «бесплодие». Вы один из самых компетентных специалистов в этой сфере, и мы готовы обсудить перспективы нашей дальнейшей совместной работы.
Территориальной программой ОМС на 2018 год на лечение бесплодия с использованием ЭКО предусмотрено 62 миллиона рублей при стоимости одного случая 113 тысяч рублей. Процедура ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования и на платной основе выполняется в областном перинатальном центре, клиниках «Мать и дитя» и «Юнона».
— Перинатальный центр в Ярославле — это уникальное современное медучреждение, где оказывают грамотную, квалифицированную помощь. Я выступал там с лекциями и участвовал в обходах, — отметил Марк Курцер. — У вашей области выгодное территориальное расположение, хороший кадровый потенциал. Это хорошая база для того, чтобы Ярославль стал в дальнейшем межрегиональным центром по лечению бесплодия.
В 2018 году в регионе запланировано 550 процедур ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования, которые в соответствии с заявлениями пациентов распределены по медицинским организациям, включая федеральные клиники Минздрава России. С 1 января на учет по беременности благодаря вспомогательной репродуктивной технологии уже встали 32 женщины. В прошлом году после ЭКО произошли 81 роды, родились 93 ребенка.
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