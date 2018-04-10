Дмитрий Миронов и академик РАН Марк Курцер обсудили направления работы по улучшению демографической ситуации в регионе

— Правительство области работает над стимулированием рождаемости. Мы решаем проблему с детскими садами, помогаем многодетным семьям, совершенствуем медицинскую помощь роженицам, — сказал Дмитрий Миронов. — Базовым лечебным учреждением с 2012 года является областной перинатальный центр, возможности которого позволяют ежегодно принимать более четырех тысяч родов и выполнять более трех тысяч гинекологических операций. Большая работа проводится по лечению пациентов с диагнозом «бесплодие». Вы один из самых компетентных специалистов в этой сфере, и мы готовы обсудить перспективы нашей дальнейшей совместной работы.

Территориальной программой ОМС на 2018 год на лечение бесплодия с использованием ЭКО предусмотрено 62 миллиона рублей при стоимости одного случая 113 тысяч рублей. Процедура ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования и на платной основе выполняется в областном перинатальном центре, клиниках «Мать и дитя» и «Юнона».

— Перинатальный центр в Ярославле — это уникальное современное медучреждение, где оказывают грамотную, квалифицированную помощь. Я выступал там с лекциями и участвовал в обходах, — отметил Марк Курцер. — У вашей области выгодное территориальное расположение, хороший кадровый потенциал. Это хорошая база для того, чтобы Ярославль стал в дальнейшем межрегиональным центром по лечению бесплодия.