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Фальсифицированные продукты в школах, детских садах и больницах выявил Россельхознадзор
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Фальсифицированные продукты в школах, детских садах и больницах выявил Россельхознадзор 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Проверки прошли во всех регионах страны. Некачественную продукцию изымали вместе с полицией, рассказала ТАСС официальный представитель ведомства Юлия Мелано:
«Данный анализ показал, что в социальных учреждениях, к сожалению, нельзя говорить о том, что вся продукция пищевая, которая там имеется, она должного качества. Если говорить о видах продукции, то в первую очередь фальсифицируется молочная продукция и далее уже по другим категориям. В меньше степени мясо, и есть вопросы по качеству именно круп. Мы запрещаем в реализацию пускать некачественные крупы при их выявлении, употреблять, давать в пищу людям мы их тоже запрещаем. То есть по этой категории пищевых продуктов у нас все оперативные действия были проведены».
Из-за многочисленных нарушений Россельхознадзор предлагает пересмотреть систему госзакупок. В частности, запретить отдавать предпочтение поставщикам, которые предлагают наименьшую цену.
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