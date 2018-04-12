Фальсифицированные продукты в школах, детских садах и больницах выявил Россельхознадзор

Проверки прошли во всех регионах страны. Некачественную продукцию изымали вместе с полицией, рассказала ТАСС официальный представитель ведомства Юлия Мелано

«Данный анализ показал, что в социальных учреждениях, к сожалению, нельзя говорить о том, что вся продукция пищевая, которая там имеется, она должного качества. Если говорить о видах продукции, то в первую очередь фальсифицируется молочная продукция и далее уже по другим категориям. В меньше степени мясо, и есть вопросы по качеству именно круп. Мы запрещаем в реализацию пускать некачественные крупы при их выявлении, употреблять, давать в пищу людям мы их тоже запрещаем. То есть по этой категории пищевых продуктов у нас все оперативные действия были проведены».