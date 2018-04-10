Ещё
В самарском детском саду обнаружили крупу без срока годности
Далее:
Читайте также:
Ещё

В самарском детском саду обнаружили крупу без срока годности 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Специалисты регионального управления Россельхознадзора в ходе плановой проверки обнаружили в детском саду «Кораблик», расположенном в поселке Чёрновский Волжского района, продукт неизвестного происхождения, передает НИА «Самара» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным надзорного органа, на складе дошкольного учреждения инспекторы обнаружили крупу, на упаковке которой отсутствовали сроки годности, сведения о происхождении продукта, а также информация о его свойствах и дате выработки.
«Отсутствие необходимой маркировки является серьезным нарушением Федерального закона «О безопасности пищевых продуктов»», — говорится в сообщении.
Всего инспекторами было выявлено 8,5 кг крупы неизвестного происхождения. Все упаковки с крупой были изъяты из детского сада. Руководству учреждения выписано предписание о возврате крупы поставщику.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Ростовский цирк закрылся на два месяца В Приангарье от ВИЧ умерла женщина, которую муж лечил молитвами «Падший человек в молодом возрасте может не справиться с обстоятельствами»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джанабаева «кричит, как мартовский кот»1
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову1
Самые красивые итальянки в истории кино3
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»1
Голливудские фильмы с крутыми русскими
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение