В самарском детском саду обнаружили крупу без срока годности

Специалисты регионального управления Россельхознадзора в ходе плановой проверки обнаружили в детском саду «Кораблик», расположенном в поселке Чёрновский Волжского района, продукт неизвестного происхождения, передает НИА «Самара» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным надзорного органа, на складе дошкольного учреждения инспекторы обнаружили крупу, на упаковке которой отсутствовали сроки годности, сведения о происхождении продукта, а также информация о его свойствах и дате выработки.

«Отсутствие необходимой маркировки является серьезным нарушением Федерального закона «О безопасности пищевых продуктов»», — говорится в сообщении.

Всего инспекторами было выявлено 8,5 кг крупы неизвестного происхождения. Все упаковки с крупой были изъяты из детского сада. Руководству учреждения выписано предписание о возврате крупы поставщику.