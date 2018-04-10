Прими участие в Казанском марафоне и помоги детям

20 мая 2018 года в столице Татарстана пройдет традиционный Казанский марафон — один из красивейших стартов в Европе, который ежегодно собирает любителей бега со всего мира. Участникам будут доступны четыре разных дистанции — 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км. В соревновании примут участие около 10 тысяч спортсменов.

В этом году основным социальным партнером Казанского марафона стал Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда». Целью мероприятия будет сбор суммы в 3 000 000 рублей, которой должно хватить на два месяца работы «Дома Роналда Макдоналда» — бесплатной гостиницы для семей, чьи дети проходят длительное лечение в Детской Республиканской клинической больнице Министерства здравоохранения республики Татарстан.

Маленькому Айрату Ибрагимову 3 года. В прошлом году ему удалось победить страшную болезнь — лейкоз. На протяжении 7 месяцев он проходил лечение в ДРКБ в Казани. С заболеванием боролись всей семьей. Все это время папа, мама, Айрат и его маленькая сестренка жили в «Доме Роналда Макдоналда». Только благодаря Дому семья могла быть рядом с маленьким героем и поддерживать каждый его шаг на пути к выздоровлению.

«20 мая всей нашей дружной семьей мы готовимся принять участие в Казанском марафоне и поддержать «Дом Роналда Макдоналда». Наша цель — 3 километра. Для Амины и Айрата это первый забег. Поэтому нам очень нужна поддержка», — говорит мама Айрата Асия.

Каждый участник забега может сделать свой вклад в поддержку семьи Айрата и других семей «Дома Роналда Макдоналда» в Казани.

Айрат Ибрагимов играет в Доме Роналда Макдоналда

Помочь «Дому Роналда Макдоналда», приняв участие в марафоне, можно как индивидуально, так и в составе корпоративной команды. Для индивидуального участия следует зарегистрироваться в команде на страничке Казанского марафона — кнопка «Команда Роналда Макдоналда». Ваш регистрационный взнос полностью пойдет на поддержку Дома.

Взнос за участие одного бегуна в зависимости от дистанции составляет от 800 до 2100 рублей.

Чтобы создать корпоративную команду для участия в забеге или поддержки проекта, нужно зайти на страницу благотворительного марафона и нажать на зеленую кнопку «Создать поступок». Затем зарегистрироваться или авторизоваться через социальные сети и создать свою кампанию в поддержку «Дома Роналда Макдоналда». Также вы можете поддержать семьи, которые примут участие в благотворительном забеге.

«Наша большая цель — вернуться домой к любимой маме и нашим двум младшеньким — Марии и Виктории, которые ждут нас и поддерживают каждую минуту. Уже целый год мы сражаемся с недугом, — я нахожусь рядом с сыном Егоркой все время, мы вместе с ним — «мужской» компанией — живем в «Доме Роналда Макдоналда», — говорит Андрей Кириллов из города Заинска, папа 4-летнего пациента ДРКБ Егора. — С каждым днём мы все ближе к своей цели. Поддержите нас. И поддержите Домик, где мы сейчас находимся. Бегите, присоединяйтесь к команде «Дома Роналда Макдоналда» или примите участие в сборе средств на поддержание Дома».

Расскажите о вашей поддержке в соцсетях. Поставьте хэштеги #RunForRMHC, #казанскиймарафон, #домроналдамакдоналда, #помочьдому или #напутикдому

Участники марафона получат уникальные майки, сувениры и незабываемые впечатления: тренировки от профессиональных спортсменов, развлечения в фан-зоне, концерт известных исполнителей и многое другое. Отличным бонусом для марафонцев-благотворителей станет созданная на платформе забега персональная страничка компании/команды и поддержка в социальных сетях Фонда.

Благотворительный забег в помощь Дому Роналда Макдоналда поддерживают звезды спорта, эстрады и кино, компании-партнеры и их сотрудники. Компания «Эрманн» является постоянным партнером Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда», вот и сейчас друзья Фонда поддержали проект, присоединившись к команде Дома в Казанском марафоне.