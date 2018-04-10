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Фотовыставка Марчелло Джеппетти «Paparazzi Dolce Vita»
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Фотовыставка Марчелло Джеппетти «Paparazzi Dolce Vita» 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
На чёрно-белых редких фотоснимках запечатлены звёзды кинематографа — Бриджит Бардо, Анита Экберг, Моника Витти, плейбой Гюнетр Закс, американский комик Джек Леммон, Марчелло Мастроянни и Ален Делон, Софи Лорен, Роми Шнайдер, Марлен Дитрих, Кэри Грант, Грегори Пэк. Также на снимках зафиксированы Грейс Келл, Джон и Жаклин Кеннеди, Джейн Мэнсфилд, поцелуй Элизабет Тейлор с Ричардом Бертоном. Марчелло Джеппетти является прототипом фотографа в кинокартине Феллини «La Dolce Vita» в 1960-м году. Выставка продлится до 5 мая.
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