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В Ярославле пройдет «Космофест»
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В Ярославле пройдет «Космофест» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В честь Дня космонавтики в Ярославле пройдет семейный праздник «Космофест». Мероприятие, которое организует телеком-оператор «Дом.ru», состоится 14 апреля в ТЦ «Рио» (Тутаевское шоссе, 1). Начало — в 12.00, вход — свободный.
Горожан ждет большая развлекательная программа — 5 интерактивных площадок с мастер-классами и играми. Гости смогут погрузиться в виртуальный мир космических скоростей, сделать фото на память в креативной фотозоне, принять участие в конкурсах и выиграть призы.
Они побывают в мобильном планетарии, попробуют еду настоящих космонавтов и звездный аквагрим, порисуют 3D-ручками, раскрасят оживающие раскраски.
«Фестиваль — это возможность очутиться среди космических пейзажей и почувствовать себя настоящим исследователем. Организуя праздник, мы хотим наглядно показать, как интересно жить в мире технологийи высоких скоростей. Клиенты «Дом.ru» могут выходить в интернет на скорости до 200 Мбит/с. Мы делаем все, чтобы интернет был доступен дома и в любой точке города и страны, а также чтобы он был быстрым и стабильным. По даннымSpeedtest «Дом.ru» признан самым скоростным провайдером домашнего интернета 2017 года в России», — подчеркивает директорярославского филиала «Дом.ru» Василий Середа.
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