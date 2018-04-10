Александр Кутиков назвал лучший подарок от поклонников на день рождения

В необычайно теплое апрельское утро 10 апреля 2018 года, в гости к ведущим утреннего шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио приехал легендарный музыкант, Заслуженный артист России Александр Кутиков

В первую очередь Александр Викторович пригласил всех слушателей НАШЕго Радио разделить с ним праздник. 13 апреля в московском клубе «Backstage» состоится концерт музыканта с группой «Нюанс» по случаю дня рождения Александра Кутикова. На вопрос ведущих, что бы хотелось получить в подарок к празднику от поклонников, Александр Викторович ответил:

«Любовь и отношение. Материальные проявления любви для меня не имеют значения, имеет значение только ощущение тепла, идущее из зала».

Сегодняшний эфир «Подъёмников» прошел не по-утреннему серьезно: Александр Бон , Таня Борисова и Игорь Паньков обсуждали с Александром Викторовичем проблемы общемирового масштаба — политическую обстановку в мире, локальные городские проблемы сохранения культурного наследия столицы и, наконец, аполитичность и независимость искусства. Музыкант отметил, что, по его мнению, «искусство само по себе должно быть аполитичным и иметь трансграничность».

Отвечая на многочисленные вопросы слушателей НАШЕго Радио, Александр Кутиков вспомнил свое детство, прошедшее в районе Патриарших прудов, рассказал о любимых местах в Италии и пообещал в следующем году масштабные празднования серьезной даты группы «Машина времени»:

«На следующий год, если все сложится по-человечески и так, как мы планируем, — мы начнем праздновать 50-летие. И мы обязательно сделаем тур — независимо от того, какая будет обстановка вокруг нас, независимо, какая будет обстановка экономическая в стране мире — мы обязательно отпразднуем это 50-летие», — рассказал артист.

Узнать больше об отношении музыканта к мистической цифре «13», какая система ограничений существует в жизни Александра Кутикова и сколько лет уже вместе музыканты группы «Машина времени», можно на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции!