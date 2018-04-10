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В особой экономической зоне Петербурга заработает 7 новых производств
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В особой экономической зоне Петербурга заработает 7 новых производств 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
До конца 2018 года на территории особой экономической зоны Петербурга заработает 7 новых производств, передает пресс-служба Смольного. Такие данные были озвучены в рамках совещания по развитию ОЭЗ технико-внедренческого типа.
Также на встрече обсудили повышение транспортной доступности ОЭЗ и вопросы инженерного и энергетического обеспечения участков территории.
По словам губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, на сегодняшний день особая экономическая зона города является одной из самых эффективных в стране. «Важно, что наша зона полностью соответствует профилю Санкт-Петербурга — здесь сосредоточены наука, инновации и производства, — подчеркнул градоначальник. — Есть большой интерес со стороны инвесторов к развитию здесь своих предприятий. Исходя из этого, мы расширили территорию зоны на 52 гектара».
Напомним, в прошлом году развитие ОЭЗ позволило создать дополнительные рабочие места для 451 человека.
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