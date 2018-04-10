В особой экономической зоне Петербурга заработает 7 новых производств

До конца 2018 года на территории особой экономической зоны Петербурга заработает 7 новых производств, передает пресс-служба Смольного . Такие данные были озвучены в рамках совещания по развитию ОЭЗ технико-внедренческого типа.

Также на встрече обсудили повышение транспортной доступности ОЭЗ и вопросы инженерного и энергетического обеспечения участков территории.

По словам губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, на сегодняшний день особая экономическая зона города является одной из самых эффективных в стране. «Важно, что наша зона полностью соответствует профилю Санкт-Петербурга — здесь сосредоточены наука, инновации и производства, — подчеркнул градоначальник. — Есть большой интерес со стороны инвесторов к развитию здесь своих предприятий. Исходя из этого, мы расширили территорию зоны на 52 гектара».

Напомним, в прошлом году развитие ОЭЗ позволило создать дополнительные рабочие места для 451 человека.