Третий сезон проекта «Музыка в метро» запустят в середине апреля

В этом году перед пассажирами выступят свыше 200 артистов.

Заявки на участие прислали 1150 исполнителей и групп, а прослушивания прошли более 400 участников.

— В этом году выбрано большее количество участников, вместо 200 солистов и групп аккредитацию получили 220 участников, — рассказал первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов

Увеличится и количество спецплощадок для выступлений — с 18 до 32.

Прослушивания проходили в марте в Центре профориентации Московского метрополитена. Жюри оценивало качество исполнения, подачу и общее впечатление.