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Третий сезон проекта «Музыка в метро» запустят в середине апреля
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Третий сезон проекта «Музыка в метро» запустят в середине апреля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В этом году перед пассажирами выступят свыше 200 артистов.
Заявки на участие прислали 1150 исполнителей и групп, а прослушивания прошли более 400 участников.
— В этом году выбрано большее количество участников, вместо 200 солистов и групп аккредитацию получили 220 участников, — рассказал первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Увеличится и количество спецплощадок для выступлений — с 18 до 32.
Прослушивания проходили в марте в Центре профориентации Московского метрополитена. Жюри оценивало качество исполнения, подачу и общее впечатление.
— Жюри отметило качество выступлений музыкантов — яркие номера, невероятный вокал и виртуозную игру на инструментах. Исполнители оказались очень талантливыми и разноплановыми, поэтому было принято решение увеличить количество отобранных коллективов, — отметил директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.
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