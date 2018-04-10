Ещё
Робота-поводыря и кормильца домашних питомцев разработали юные вологжане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Робота-поводыря и кормильца домашних питомцев разработали юные вологжане 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
В рамках регионального конкурса робототехники «Робостанции» вологжане от 6 до 14 лет спроектировали роботов для «умного дома». Среди представленных на конкурсе — роботы для уборки кошачьей шерсти, робот-металлодетектор и даже робот-помощник для слепых.
Итоги регионального этапа конкурса робототехники для детей и подростков Вологодской области подвели творческо-благотворительный проект МТС «Поколение М», «1С: Клуб программистов» и «Клуб робототехники» «А-Элита».
В возрастной категории от 6 до 10 лет победителем стал Михаил Сорокин. Он разработал устройство для кормления домашних животных. Робот способен реагировать на движение и отличить животное от человека, а затем автоматически подавать корм. А в старшей группе победил Константин Смирнов, разработав умную парковку для многоквартирного дома.
Все участники регионального этапа «Робостанции» автоматически переходят в федеральный этап конкурса проекта «Поколение М». Главным призом станет обучение в настоящей «Робошколе» в Москве. Благотворительная программа реализуется при поддержке федеральных и региональных органов власти. Проект направляет творческие способности ребят из регионов России на помощь в лечении тяжелобольных детей. В рамках проекта собрано более 15 миллионов рублей, которые направлены на 42 детские операции.
Напомним, что юных «айтишников» отметили в выходные и на подведении итогов фестиваля «IT-поколение: цифровое будущее», который состоялся в рамках IX Межрегионального IT-форума. С начала года, который проходил в школах областной столицы под знаком высоких технологий, ребята стали участниками самых разных мероприятий, которые помогли им ближе познакомиться с профессиями сферы и самими технологиями.
Вологда.рф: последние новости
Самая юная читательница Вологды за год прочла 145 книг Тайны «Дома с лилиями» откроет музей в отреставрированном здании Продукцию молочной кухни вологжане получают теперь и в центре города
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джанабаева «кричит, как мартовский кот»1
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову1
Самые красивые итальянки в истории кино3
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»1
Голливудские фильмы с крутыми русскими
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение