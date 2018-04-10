Робота-поводыря и кормильца домашних питомцев разработали юные вологжане

В рамках регионального конкурса робототехники «Робостанции» вологжане от 6 до 14 лет спроектировали роботов для «умного дома». Среди представленных на конкурсе — роботы для уборки кошачьей шерсти, робот-металлодетектор и даже робот-помощник для слепых.

Итоги регионального этапа конкурса робототехники для детей и подростков Вологодской области подвели творческо-благотворительный проект МТС «Поколение М», «1С: Клуб программистов» и «Клуб робототехники» «А-Элита».

В возрастной категории от 6 до 10 лет победителем стал Михаил Сорокин . Он разработал устройство для кормления домашних животных. Робот способен реагировать на движение и отличить животное от человека, а затем автоматически подавать корм. А в старшей группе победил Константин Смирнов , разработав умную парковку для многоквартирного дома.

Все участники регионального этапа «Робостанции» автоматически переходят в федеральный этап конкурса проекта «Поколение М». Главным призом станет обучение в настоящей «Робошколе» в Москве. Благотворительная программа реализуется при поддержке федеральных и региональных органов власти. Проект направляет творческие способности ребят из регионов России на помощь в лечении тяжелобольных детей. В рамках проекта собрано более 15 миллионов рублей, которые направлены на 42 детские операции.

Напомним, что юных «айтишников» отметили в выходные и на подведении итогов фестиваля «IT-поколение: цифровое будущее», который состоялся в рамках IX Межрегионального IT-форума. С начала года, который проходил в школах областной столицы под знаком высоких технологий, ребята стали участниками самых разных мероприятий, которые помогли им ближе познакомиться с профессиями сферы и самими технологиями.