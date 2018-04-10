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Ежегодная «Библионочь» пройдет в Ижевске под девизом «Магия книги»
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Ежегодная «Библионочь» пройдет в Ижевске под девизом «Магия книги» 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Акция «Библионочь» пройдет в Ижевске 21 апреля. В этом году мероприятие пройдет под девизом «Магия книги», сообщает пресс-служба Нацбиблиотеки Удмуртской Республики.
В столице будут работать три площадки.
В 15:00 в центре национальной и краеведческой литературы и библиографии стартует квест «Найди „сундук Герда“. Его приурочат к 120-летию со дня рождения Кузебая Герда и Ашальчи Оки. Участникам предстоит пройти по адресам, связанным с биографиями удмуртских поэтов.
С 15:00 до 23:00 на основной площадке Национальной библиотеки будут организованы:
квест „Тайна старинной библиотеки“;
интерактивные игры „Свидание с книжным персонажем“ и „Литературный компот“;
театральная гостиная;
соревнование по сборке паззлов;
настольные игры;
мастер классы по леттерингу, реставрации книг, изготовлению кулона и другие.
С 14:00 до 22:00 в Республиканской библиотеке для детей и юношества гости смогут научиться старославянскому письму, пройти квест „Магия старых книг“ и посмотреть диафильмы.
С 11:00 до 16:00 региональный центр по организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих проведет экскурсию для слепых и слепоглухих детей в Национальный театр Удмуртии. Также на площадке презентуют адаптированную книгу „Россия глазами слепоглухих“ и проведут мастер-класс по ориентированию с GPS-навигацией для волонтеров из дома детского творчества.
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